【進撃の巨人3】 発売日・価格：未定 コーエーテクモゲームスは6月19日、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2 /Xbox Series X|S/PC（Steam）用タクティカルハンティングアクションゲーム「進撃の巨人3」についての新情報を公開した。 本作のオープニングアニメーションの制作を、TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonを手掛けたMAPPA