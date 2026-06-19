巨人・橋上秀樹監督代行（６０）が１９日の中日戦（東京ドーム）で７回にダルベックが受けた守備妨害の判定に２度、抗議した。２―３で迎えた７回だった。無死一塁からダルベックが空振り三振で倒れた際に、一走・松本が二塁へ。盗塁阻止しようと二塁へ送球した石伊の前に立ちふさがるようにして、ホームベース上に留まってしまったダルベックは守備妨害とジャッジされ、二死走者なしとなった。プレーについて長井球審は「ダ