新日本プロレス１９日の長野・茅野大会で、大岩陵平（２７）が真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）２年連続出場への思いを明かした。今年のＧ１メンバーはすでに２０選手中１６選手が発表済み。残る４枠は出場者決定戦によって争われ、大岩は７月６日後楽園大会でエル・ファンタズモと激突する。新シリーズ開幕戦となったこの日は藤田晃生との同期タッグで「ユナイテッド・エンパイア」のジェイ