現地6月20日にイギリス・アスコット競馬場で行われるクイーンエリザベス2世ジュビリーステークス（G1・芝1200m）に、JRA所属馬のサトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行厩舎）とルガル（牡6・栗東・杉山晴紀厩舎）が出走する。【QE2ジュビリーS】サトノレーヴ＆ルガル順調…世界の強豪撃破へ日本馬2頭が最終調整今年のロイヤルアスコット開催最終日に行われる同レースには19頭が出走予定。サトノレーヴにはR.ムーア騎手、ルガルには