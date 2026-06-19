韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「말도 마요（マルド マヨ）」の意味は？「말도 마요（マルド マヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、相手の話に共感したいときに使える韓国語です。「말도 마요（マルド マヨ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロ