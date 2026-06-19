１８日、チューリッヒ国際空港に到着し、放水アーチで歓迎された中国東方航空の上海−チューリッヒ線第１便。（チューリッヒ＝新華社配信）【新華社ジュネーブ6月19日】中国東方航空の上海とスイス・チューリッヒを結ぶ直行便が18日、就航した。火、木、日の週3便を運航する。東方航空は同日、上海浦東国際空港とチューリッヒ国際空港で就航記念式典を開いた。上海発の第1便の乗客には、飛行機型のぬいぐるみなどの記念品が贈