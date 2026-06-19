未成年が「闇バイト」に応募し犯罪に手を染めるケースが相次ぐなか、警視庁は19日、高校生を対象に「闇バイト」の危険性を伝える非行防止教室を開催しました。警視庁・少年育成課の担当者「闇バイトは簡単にいうと犯罪です。闇バイト募集していますってことは、犯罪をやってくれる人を募集していますってことと同じなんですね」警視庁は19日、東京・新宿区のクラーク記念国際高校の生徒などおよそ1万1000人を対象に「闇バイト」の