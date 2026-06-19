テレビアニメ『らんま1/2』第3期（10月より日本テレビ放送）の第2弾PVと場面カットが公開された。新キャラクターも登場している。【画像】シャンプーより可愛い新キャラ！？『らんま1／2』第3期の場面カット映像は「ごめんね、良牙くん…」というあかねのセリフから始まる。その後、良牙が新たに習得した秘技「爆砕点穴」についてシーンが展開され、乱馬と良牙の激闘が描かれていく。映像の後半では、第3期から登場する新キ