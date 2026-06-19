テレビアニメ『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」のティザーPVと場面カットが解禁された。また、監督は変更となり、第3期「前編」で副監督・演出を手掛けた佐藤威が新たに監督を務める。【動画】新キャラ登場！公開された『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」PV公開されたPVは、加速していく混沌の中、より激化するバトルシーンが続々と展開。術式を開放して戦う秤金次VS鹿紫雲一、パワフルな戦いをみせる禪院真希、羂索に立ち