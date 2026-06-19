人気アニメ『チェンソーマン』の新作となる『チェンソーマン 刺客篇』の最新PVが公開された。また、『チェンソーマン』初の本格的なゲームが制作されることが決定し、スマートフォン向けでゲーム化されることが発表。オープニング・テーマはマキシマム ザ ホルモンの「オール･ザ･リンチ･オール･ザ･ミンチ(ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!)」となり、楽曲にのせたMAPPA制作のオープニングムービーも解禁となった。【動画】新たな