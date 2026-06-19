SNSで話題の漫画『地元最高！』（usagi／彩図社刊）が、アニメ化されることが決定した。制作はアニメスタジオMAPPAが担当しNetflixにて世界独占配信となる。あわせてaikoの「milk」が起用されたPV＆ビジュアルが解禁された。【動画】作画崩壊だろ…公開された『地元最高！』アニメPV同作は、愛と友情がぎゅっと詰まった地元に生きる、最高にラッキーな女の子たちの物語。地元から一歩も出たことのない女の子たちが、どんな不幸