「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）広島が守備の乱れも重なり、大敗を喫した。リーグ戦再開初戦を落とし、借金は再び今季ワーストタイの「１４」に膨らんだ。四回に一気に５失点して流れを失った。無死一、三塁のピンチで内野は前進守備を敷いていた中で、打者・武岡の打球はハイバウンドで遊前に。これを捕球した遊撃手・小園が三走がスタートを切っていたため、本塁へ送球。しかし送球は本塁からそれてバウンドし