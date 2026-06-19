ブラジルで教会の像が修復されましたが、その出来が修復前と大きくかけ離れているとしていま物議を醸しています。たびたび話題になる “残念な修復”、調べてみると意外な“その後”もありました。【写真で見る】「なんてことだ！」 “残念な修復”をされた像“残念な修復”で批判されてから一転…意外な展開に高柳光希キャスター:歴史的な絵画などの修復は度々話題になりますが、その“その後”を追ってみると、意外な展開を