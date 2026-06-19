女優の岡本夏美（27）が19日、都内でMBS制作の主演ドラマ「今から、親友やめようか。」（25日スタート、TVerなどで配信）の第1話先行試写会に出席した。4年に1度の祭典であるサッカーW杯を満喫しており、サッカー愛を爆発させた。イベント中にドラマのテーマである「一線を越える」にちなみ、こだわりが一線を越えていることについてトークを展開。川崎フロンターレの熱狂的なサポーターである岡本は開催中のサッカーW杯中南米