埼玉県加須市内の国道沿いで速度違反の取り締まり中だった移動式オービスが盗まれました。警察によりますと、18日午後10時50分頃から40分ほどの間に加須市の国道125号沿いに設置していた移動式オービスが盗まれました。当時は速度違反の取り締まり中で、警察官2人が離れた場所に止めたパトカーの車内からオービスを監視していましたが、オービスが設置された現場に戻ると盗まれていたということです。オービスは約900万円で購入さ