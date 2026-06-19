夏のボーナス時期となり、「使う予定のないお金をどこかに預けておきたい」と考える方も多いでしょう。金利の上昇傾向が続く中、安全性を重視しながら少しでも有利な運用を目指したいなら、元本保証の個人向け国債や定期預金が選択肢となります。今回は、夏のボーナスから10万円を取り分け、個人向け国債「変動10年」とネット銀行の高金利「1年満期定期預金」に預けた場合、1年後に受け取れる利息を比較します。※金利は2026年6月