夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、九州・沖縄地方にお住まいの30代女性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：おかしだいすき年代性別：30代女性同居家族構成：本人のみ住まいの地域：九州・沖縄地方職種：技術職（IT・エンジニア・製造技術など）雇用形態：正社員勤務年数：10年以上年収：500万円現預金：300万円、リスク資産：700万円「夏