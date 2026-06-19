電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」と、「ジャンプコミックスDIGITAL」（集英社）レーベルとのコラボイベントが2026年6月19日より開始された。 【画像】ピッコマ10周年コラボ作品 サービス10周年を記念した「出版社コラボイベント」の一環として始まった本イベント。マンガ家漫画の金字塔『バクマン。』（原作：大場つぐみ・漫画：小畑健 ※モノクロ版のみ対象）、アニメ・2.5次元舞台などメディアミ