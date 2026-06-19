◇プロ野球・ファーム交流戦 ロッテ 3-1 ハヤテ（19日、浜松）ファームで再調整を続けているロッテ・寺地隆成選手。16日に降格後初ヒットを放つと、連日存在感を見せています。2年目を迎える昨季、大ブレイクを果たした寺地選手。扇の要をつとめるなど1軍の116試合に出場し、打率.256、106安打、5本塁打、33打点という成績を残しました。しかし今季はなかなか状態があがらず。55試合の出場で打率.166にとどまり、10日に登録抹消と