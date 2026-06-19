「日本ハム４−３ソフトバンク」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ち。ソフトバンク戦今季９試合目で初勝利を挙げ、今季最多の貯金８とした。試合後、新庄監督は「明日も行きまっせー！！」と球団を通じてコメントした。初回に水谷が先頭打者本塁打となる左中間への３号ソロを放って先制。逆転された直後の１点を追う四回は万波の中前適時打で同点とし、続く野村の右中間への適時二塁打で勝ち越した。六回に