テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１９日に放送され、タレント・高嶋ちさ子、長嶋一茂、石原良純が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。高嶋は「次男は彼女ができたから」と告白。「よく電話で（彼女と）お話するし。すごく賢くって。年上なんですけどね。２歳上で。うちの次男をよく教育してくれてて。（次男が）『なんで僕のことを好きになったの？』って聞いたんですって。そしたら『家族思いで、食べ方がキレイで。