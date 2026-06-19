6月11日に新潟県阿賀野市大室の五頭山7合目の三ノ峰コースから約80メートル離れた付近で発見された遺体について、身元が中国籍の専門学校生の男性(35)であることが判明しました。 遺体で見つかったのは、新潟市西区に住む中国籍の専門学校生の男性(35)です。 今年2月4日、新潟県阿賀野市で「五頭山の駐車場に車が放置されている」と登山者から市役所に連絡がありました。 市役所から通報を受けた警察は、車の持ち主