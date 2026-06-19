「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは２連敗で、借金は今季最多の１１となった。先発の石田裕が、５回７安打７失点と誤算だった。一回、佐藤輝の適時二塁打、坂本の右越えソロなど４本の長短打でいきなり５失点。このビハインドが大きく響いた。味方打線は二回に宮崎が右越えソロで反撃し、三回に佐野の２点適時打で２点差まで迫ったが、五回に２点の追加され、突き放された。