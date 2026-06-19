6回、満塁本塁打を放ち、佐藤（左）と抱き合うロッテ・愛斗＝ZOZOマリンロッテが逆転勝ち。1点を追う四回に山口のソロ本塁打で追い付き、六回に愛斗の3季ぶりの一発となる満塁本塁打で勝ち越した。2番手で2回無失点と好救援を見せた八木が6勝目を挙げた。楽天は投手陣が踏ん張れずに4連敗。