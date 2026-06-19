秋篠宮家の次女佳子さまは１９日、さいたま市の彩の国さいたま芸術劇場で、世界的振付家アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルが率いるベルギーのダンスカンパニー、ローザスの日本公演を鑑賞された。日本とベルギーの外交関係樹立１６０周年を記念したイベントで、佳子さまはダンサーたちのダイナミックな跳躍や流れるような優美な踊りに拍手を送られた。