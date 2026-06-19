◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）阪神がリーグ戦再開の初戦で11得点で大勝し、セ・リーグ首位に返り咲いた。交流戦で6勝12敗を苦しんだのがウソのように打線が爆発。大山2発、坂本、森下と4本塁打も飛び出し、2試合連続2桁得点をマークした。ヒーローインタビューに登場した坂本誠志郎キャプテンは「あんなん打ったことないので、一生懸命走りました」と逆方向への今季1号に自ら驚きを隠さなかった。「