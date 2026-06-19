ＯＮＥＮ’ＯＮＬＹの沢村玲（２９）が１９日、都内で行われたＭＢＳドラマ「今から、親友やめようか。」（木曜深夜１・２９）第１話先行上映会＆トークイベントにＷ主演の岡本夏美（２７）らと登壇した。沢村は「陰のある役を演じる事が多かった」と話し、今作のような純粋なラブストーリーの出演オファーは「ほぼ初めてなので、うれしかった」と笑顔を見せた。沢村は、ドラマのタイトルにちなみ「一線を越えているもの」