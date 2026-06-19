第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の長崎大会の組み合わせ抽選会が１９日、長崎市内で行われた。７月６日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２５日に行われる。昨秋県４強、昨夏と今春は県準Ｖの九州文化学園が初の甲子園へ戦力充実。元巨人投手の香田勲男監督が指揮し、荒木翔、大曲の２枚看板で勝負する。長崎日大は４番・川鍋を軸に長打力に秀でる。昨夏のレギュラー５人が中心の波佐見、