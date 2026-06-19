◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２打席で途中交代した。５番・中堅で出場。初回２死一、二塁の１打席目はバットを折られ投ゴロに。２打席目の３回２死一、三塁では三ゴロに倒れ、２６打席連続無安打となった。直後の４回の守備から交代となっていた。橋上監督代行は試合後、「ちょっとコンディション的なもので代えざるを得ない状況になってしまったので。明日