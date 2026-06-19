◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人が接戦をモノにできず、リーグ戦再開初戦を黒星スタート。阪神とヤクルトが勝利を収めたため、首位から３位に転落した。先発・竹丸は２回先頭から安打と連続四球で無死満塁のピンチを招くと、村松に先制の右前適時打を献上。田中には左犠飛を許し、２点を失った。３回は１死から石伊に左翼席へソロを被弾した。５回３失点で６敗目を喫した。３番にダルベック