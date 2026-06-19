【梅雨前線北上】九州 警報級大雨のおそれ 九州地方では２０日（土）昼前から夜のはじめ頃にかけて、局地的に積乱雲が発達し「大雨」となり、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。 予想天気図 梅雨前線が九州地方を南下する見込みです。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。 「熱帯低気圧」が発生しました、今後２４時間以内に「台風」に発達する見