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通貨オプションボラティリティーポンドとユーロでドル・コールが人気化 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.455.827.556.25 1MO7.625.526.866.13 3MO8.075.637.086.61 6MO8.455.797.466.93 9MO8.595.997.707.12 1YR8.726.347.997.28 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.687.607.04 1MO7.127.366.68 3