◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 8-5 楽天(19日、ZOZOマリン)吉井理人監督が指揮を執る初陣を迎えた楽天。初回にはマッカスカー選手の一発で幸先良く先制も、ロッテ打線の奮起をしのぎ切れず敗れました。対したロッテの先発はジャクソン投手。2アウト1塁でマッカスカー選手が先制弾を放ちます。援護を受けた先発・荘司康誠投手でしたが、2回には佐藤都志也選手の一発を被弾。3回には楽天・渡邊佳明選手の2点タイムリーで突き放すも、