渭戸村の栽培拠点で順調に育つアミガサタケ。（ウルムチ＝新華社配信）【新華社ウルムチ6月19日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州吉木薩爾（ジムサル）県大有鎮の渭戸村には、福建省アモイ市の支援を受けた食用キノコ栽培ハウスが並んでいる。食用キノコの品種開発や販売を手がける吉木薩爾県三衆食用菌種植は2021年5月、同鎮にアミガサタケの栽培拠点を設立。福建と新疆の地域資源を生かし、品種開発と菌種育成、促成・