週末は梅雨前線の影響で西日本〜東日本を中心に各地で大雨となるおそれがあります。また来週は北日本や関東を中心に低温傾向が続きそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■週末は西日本〜東日本を中心に広く警報級の大雨のおそれ19日（金）は梅雨前線が停滞する九州で激しい雨が降り、未明には鹿児島の屋久島町尾之間で1時間に74.0ミリの非常に激しい雨を観測しました。20日（土）は梅雨前線が北上し、また前線上