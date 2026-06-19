１８日のＮＨＫ「ＳＯＮＧＳ」に歌手渡辺美里と、代表曲「ＭｙＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」を手がけた小室哲哉が出演した。司会の大泉洋と渡辺美里が話しているところに小室哲哉も登場。大物２人が並んで座り、小室がデビュー１年違いだった妹分を売り出すことに皆で協力したと、ともにブレーク前だった当時の名曲誕生の経緯を明かした。その後に小室哲哉が弾き、渡辺美里が歌い、迫力ある「マイレボ」を披露した。ネットは騒