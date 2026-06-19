「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）阪神はレギュラーシーズン再開初戦で投打ががっちりかみ合い快勝。巨人が敗れたため、首位に浮上した。いきなり主導権を握った。初回、１死一、二塁のチャンスから佐藤輝の適時二塁打で先制。さらに大山の内野ゴロの間と、高寺の適時二塁打。仕上げは坂本の１号２ラン。一挙５点を奪った。２点差に詰め寄られた五回は、佐藤輝の適時内野安打。大山の犠飛で加点。八回は