【WWE】RAW（6月15日・日本時間16日／メリーランド・ボルチモア） 【映像】すごい体勢の“極め技”に悶絶タップあまりに美しく、そしてあまりにすごい体勢の非情な“極め技”に、小柄な美女レスラーが悶絶。リングを叩いてタップする衝撃の幕切れに、会場のユニバースは騒然となり、実況席からも驚嘆の声が上がった。この日、激突したのは“女王”シャーロット・フレアーと、“神童”と称される若き実力者ロクサーヌ・ペ