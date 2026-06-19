「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）巨人がリーグ戦再開となった初戦に惜敗し、首位から陥落。２位で並んでいた阪神とヤクルトが勝利したため３位となった。巨人の橋上監督代行は「攻撃の方も、ヒットはね、ある程度出ましたけども、なかなか得点につながらなかった。これに関しては、こちらの方がもう少し繋がるような作戦も絡めたものが必要だったかなっていうのは、ちょっと反省として残りましたね」と振り返った。