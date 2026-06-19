何を言ってるの…？▶▶この作品を最初から読むある日夫が持ち帰ってきたのはうずらの卵。そんな彼の嫌がらせが、こんなことになるなんて…。ふたりの男の子を育てる主婦のあすか。彼女は夫の和史が自分に執着しすぎていることを悩んでいました。何よりも自分を優先してもらいたがる和史は、乳幼児の息子にまで嫉妬し、あすかがいくら疲れていても自分ルールを押し付けては要求が叶わないとキレる「モラハラかまって夫」