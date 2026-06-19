◇パ・リーグ楽天５―８ロッテ（2026年6月19日ZOZOマリン）楽天・吉井理人監督（61）の初采配は痛恨の逆転負けとなった。3回までに4―1とリードしたが、直後に先発・荘司がソトに2点適時二塁打を浴びた。さらに4回に山口の同点ソロを浴びた荘司は5回5安打4失点で降板となった。悪夢は4―4の6回に訪れた。2番手の鈴木翔が2死を奪いながら2四球と安打で満塁のピンチを招くと3番手の柴田が愛斗に決勝の満塁弾を浴びた。