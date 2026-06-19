持ってくるなよ…▶▶この作品を最初から読むミニマリストのゆるりまいさんが生まれ育った家は、物があふれる汚家（おうち）でした。そのコンプレックスから片付けに目覚め、不要な物は即処分する「捨て変態」に変貌！汚家ならではの苦労やまわりとの衝突など、ミニマリストの気持ちがわかる片付けエピソードを４コマ漫画形式でお届けします！※本記事はゆるりまい著の書籍『わたしのウチには、なんにもない。4コマ総集