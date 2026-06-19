HIKE編集部の少年/青年向けマンガレーベル「コミックエラン」より、『ピリオドにうたえ』『帝都初恋剣戟譚』の電子単行本第1巻が発売された。 【画像】配信開始の2作品 『ピリオドにうたえ』は「LINEマンガ」で配信中の自家製による作品。大学生の吟崎七菜生（ぎんざき ななお）が、中学時代の同級生でアイドルグループのメンバーとして活動する章司音彩（しょうじ ねいろ）から、1年後のグループ卒