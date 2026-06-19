RB大宮アルディージャは19日、MF加藤玄の運転する車と他の乗用車との間で接触事故が発生したことを報告した。クラブによると、愛知県刈谷市出身の加藤は同日に同市内で自家用車を運転していたところ、接触事故が発生したという。双方に怪我はなく、速やかに関係各所に連絡して対応を行ったとしている。大宮は「本件を受け本人へ厳重注意をするとともに、選手・スタッフへの注意喚起を行い、今後の再発防止に向けて交通安全の