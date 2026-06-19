ジェフユナイテッド千葉は19日、DF谷田壮志朗(20)がレイラック滋賀FCへの育成型期限付き移籍を延長すると発表した。2027年6月30日までとし、千葉と対戦する公式戦には出場できない。谷田は千葉U-18出身で24年にトップチームへ昇格。昨年は鹿児島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍し、今季は滋賀に育成型期限付き移籍していた。J2・J3百年構想リーグでは3試合1得点を記録している。千葉を通じて以下のようにコメントした。「