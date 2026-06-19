テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[ベン シェルトン] 1 - 2 [テイラー フリッツ] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第5日がドイツ ハレで行われ、男子シングルス準々決勝で、第3シードのベン シェルトンと第5シードのテイラー フリッツが対戦した。 第1セットは