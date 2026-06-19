【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BLANKEY JET CITYとTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT。ふたつの伝説的なバンドのライブ映像を東京・SHIBUYA CLUB QUATTROで同時期に体感できる上映イベント『FILM LIVE BJC ＆ TMGE “ELEPHANT GOES TO JET CITY” 2026 at SHIBUYACLUB QUATTRO』の開催が決定した。 ■BLANKEY JET CITYのPOP-UP STOREも期間限定でオープン 昨年、25年の時を経て初公開となった2000年7月8日の神奈