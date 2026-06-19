【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BREIMENの高木祥太が、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTube チャンネル『OFF TAKE』の第9弾に登場。 ■親交の深いバンド仲間とドライブへ 今回の動画では、高木祥太が親交の深いバンド仲間とドライブへ。車内では音楽活動の裏話や当時の思い出話など、ここでしか聞けない貴重なトークが次々と飛び出す。 さらに後半では、高木が足繁く通うお気に入りの古着店