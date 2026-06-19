「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）緊急交代したヤクルトの内山壮真内野手について試合後、池山監督が説明した。「左肩が抜けてはまったということだったので。明日も試合が続くので早めに代えて。様子を見てくれという話をしました。（２０日の出場は）まだ分かりません。状態を見て」と話した。二塁で先発した内山は、五回２死で大盛の二遊間への鋭いゴロをダイビングキャッチ。その際にグラウンドに激しく体を打