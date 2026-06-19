1回、2点本塁打を放ちコーチに迎えられる阪神・坂本（中央）＝横浜阪神が2戦連続2桁得点で首位浮上。一回に佐藤の先制二塁打などで5得点し、5―3の五回は佐藤の適時打と大山の犠飛で加点し、終盤は大山の2打席連続本塁打などで突き放した。村上が6勝目。DeNAは石田裕が7失点と誤算。